2023/08/28 | 18:35 - المصدر: واع

بغداد- واع- كرار خليلأكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين، اليوم الاثنين، تحقيق فائض في أربعة محاصيل للموسم الحالي، فيما أشار الى وضع برنامج للتشجيع على زراعة الأعلاف.وقال عبد الحسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الوزارة فتحت باب التصدير لبعض المنتجات الزراعية التي وصلت لمرحلة الوفرة؛ وذلك لتشجيع المزارعين على تصدير الفائض من منتجاتهم، وحمايتهم وحماية الأسعار من الانهيار، وبالتالي فإن التصدير من الممكن أن يعد أحد مصادر التمويل للموازنة العامة".وأشار، إلى أنه" تم تحقيق وفرة بمحاصيل متعددة خلال العام الجاري، في مقدمتها التمور والطماطم والبطاطا والأعلاف التي تشهد طلباً في المنطقة"، موضحا، أن" وزارة الزراعة تمتلك برنامجاً بدأت بتنفيذه قبل سنة تقريباً للتشجيع على زراعة الأعلاف والهدف منه خفض أسعارها محلياً، وفتح أسواق خارجية لغرض التنافس في هذا المجال".وأوضح، أن" الوزارة لديها جهاز لمراقبة الأسعار ينتشر في جميع مراكز التسويق بالجملة والمفرد، وكذلك مراقبة الأسعار حتى على المواد المستوردة، بالتالي لدينا موازنة بين الأسعار ومراقبة العرض والطلب، وبناء على ذلك ترفع توصية بغلق الاستيراد المؤقت عن طريق المجلس الوزاري للاتصال أو فتح الاستيراد بناء على الوفرة والشحة"، مؤكداً" السيطرة التامة على الأسواق؛ لحماية المستهلك والمنتج المحلي".