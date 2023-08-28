رئيس الوزراء يبلغ أهالي الضحايا بإعدام ثلاثة من منفذي تفجير الكرادة

2023/08/28 | 18:35 - المصدر: واع

بغداد- واعأبلغ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، أهالي ضحايا تفجير الكرادة بإعدام ثلاثة من منفذي الجريمة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عوائل شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكرادة مطلع شهر تموز سنة 2016، وتسبب بسقوط المئات من الضحايا بين شهيد وجريح".وأضاف، أن" السوداني أبلغ أهالي الضحايا، بأنه جرى ليلة أمس وصباح اليوم، إنزال القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المجرمين الرئيسيين المدانين بالاشتراك في جريمة التفجير الإرهابي، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مطلقاً في تنفيذ أي حكم قضائي صادر ضد المدانين بجرائم الإرهاب".وتابع، أن" رئيس مجلس الوزراء استمع إلى مطالب ذوي الشهداء، موجهاً بمتابعة متطلباتهم الخاصة، وتذليل العقبات أمام كل ما يعترض تحقيقها".