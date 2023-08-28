2023/08/28 | 18:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف النائب عن دولة القانون موحان الساعدي، اليوم الإثنين، عن تحرك داخل مجلس النواب لاستجواب 5 وزراء في حكومة محمد شياع السوداني، فيما لفت إلى أن رئاسة المجلس ستدرس الطلبات وتحدد موعد الاستجواب في الشهر المقبل.

وقال الساعدي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اللجان النيابية تعمل منذ تشكيل الحكومة على مراقبة وعمل الوزراء في أداء مهامهم، ومن خلال الدور الرقابي لأعضاء البرلمان حصل عددٌ منهم على المعلومات والملفات التي جمعها النواب وقدموها بشكل رسمي إلى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الوزير حسب النظام الداخلي لمجلس".

وأضاف أن "هناك عدداً من أعضاء البرلمان قدموا طلبات الاستجواب إلى رئاسة البرلمان الاستجواب 4 -5 وزراء في الحكومة".

وبيّن الساعدي أن "رئاسة البرلمان ستدرس طلبات الاستجواب وفق المعلومات المتوفرة والأسئلة المرفقة مع طلب الاستجواب، وفي شهر أيلول المقبل ستقوم رئاسة البرلمان بإبلاغ الوزراء وتحديد موعد استجوابهم".

ويضع مجلس النواب أكثر من وزير داخل دائرة الاستجواب لأسباب مختلفة كان آخرها طلب المتحدثة باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية، فيان دخيل، لاستجواب وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو لأسباب تتعلق بعمل الوزارة والنازحين.