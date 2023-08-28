مصرع وإصابة عسكريين اثنين وإحباط سرقة كابل إنارة جنوبي العراق

2023/08/28 | 18:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمصرع وإصابة عسكريين اثنين شرقي مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، فيما اعتقلت الأجهزة الامنية في ذي قار شخصين حاولا سرقة كابل إنارة أحد طرق الناصرية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "عسكريا توفي وأصيب آخر بحادث انقلاب عجلتهم العسكرية على الطريق الرابط بين منفذ الشيب الحدودي ومركز محافظة ميسان، أثناء عملية نقل الزوار الأجانب إلى المناطق الحدودية لميسان مع ذي قار".

وبين المصدر، أن "الزائرين الذين معهم لم يصابوا بأي أذى، حيث نقلت الجثة للطب العدلي، والمصاب للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وفي ذي قار، اعتقلت مديرية مكافحة الإجرام شخصين حاولا سرقة كابل كهربائي بطول 520 متر والخاص بتشغيل إنارة شارع طريق ياحسين في الناصرية.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية ضبط المتهمين (ع.ت.ن) و (ف.م.ن) تمت خلال وقت قياسي، واعترفا بمحاولة السرقة وقيامهما بقطع الكيبل بواسطة مقص، وعند ملاحظة عدد من الأشخاص لاذوا بالفرار".