2023/08/28 | 18:51 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الاثنين، أن العراق نفذ التزاماته بشأن الاتفاق الموقع مع إيران.

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وقال العوادي في تغريدة له على منصة "أكس" تابعها "ناس"، (28 آب 2023)، إن "أهم مبادئ السياسة الخارجية بأن لا يكون العراق طرفا في الإضرار بجيرانه".



وأضاف، أن "السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء، لذلك وقع العراق مع إيران اتفاقا ينص على (منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع السلاح وإزالة المعسكرات) وقد نفذ العراق التزامه".