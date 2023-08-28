استمتعوا بأجواء معتدلة قبيل موجة حر أخرى.. راصد يحدد موعدها

2023/08/28 | 18:51 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى تأثر البلاد بأجواء معتدلة شمالاً وحارة نسبياً في غربها ووسطها.

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وقال الراصد الجوي صادق عطية في إيضاح تابعه "ناس"، (28 آب 2023)، إن "أجواء معتدلة شمالاً وحارة نسبيا في غرب ووسط العراق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ومتوقع اندفاع كتلة هوائية معتدلة تميل للبرودة او الاعتدال خلال ساعات الليل والصباح".

وأضاف، "بينما تكون بداية الانخفاض في مدن الجنوب والفرات الاوسط اعتبارا من ساعات مساء غد الثلاثاء.. استمتعوا بالأجواء قبل عودة الحر مره أخرى اعتباراً من الجمعة".