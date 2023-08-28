العالم على بعد ساعات من ظاهرة فلكية ’نادرة’.. كيف سيبدو القمر؟

2023/08/28 | 18:51 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ستشهد سماء كوكبنا بعد أيام ظاهرة "القمر الأزرق" الفريدة، إذ سيظهر القمر أكثر لمعانا وأكبر حجما.

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وستضاء السماء بـ"القمر الأزرق" مساء الأربعاء الموافق 30 أغسطس عند حوالي الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وحوالي الساعة 2:30 صباح اليوم التالي بتوقيت غرينتش.

وتحدث ظاهرة "القمر الأزرق" حينما يصل القمر لطور البدر ويصبح عملاقا مرتين في شهر ميلادي واحد، وحينها يُطلق على البدر الثاني "القمر الأزرق".

والقمر العملاق بشكل عام يبدو بشكل عام أكبر بنسبة 16 في المئة، وفق "سي بي أس" وهي ظاهرة تحدث عندما يكون مدار القمر في أقرب نقطة من الأرض في نفس الوقت الذي يكون فيه القمر بدرا، حيث يكتمل قرص القمر ويصبح كامل الاستدارة بعد غروب الشمس.

وشاهد العالم القمر مكتملا في الأول من أغسطس الجاري، وقمر يومي الأربعاء والخميس، هو "القمر الأزرق"، لكن لون القمر لن يكون أزرق كما يبدو من التسمية، وسيكون بلون القمر المعتاد.

و"القمر الأزرق" ظاهرة نادرة الحدوث، ففي حين أن حوالي 25 في المئة من الأقمار الكاملة هي أقمار عملاقة، فإن 3 في المئة فقط من الأقمار الكاملة زرقاء، وفقا لوكالة "ناسا". وسيحدث "القمر الأزرق" التالي في مايو 2026.

وسيظهر آخر قمر عملاق هذا العام في 28 سبتمبر، وسيعرف باسم "هارفست مون".