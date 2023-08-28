استقدام مدير عام قام ببيع "درجات وظيفية عقد" في نينوى

2023/08/28 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين (28 اب 2023) استقدام المدير العام لهيئة السدود والخزانات في نينوى سابقا، لقيام ببيع درجات وظيفية بصفة عقد.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "صدر امر استقدام بحق المدير العام لهيئة السدود والخزانات في نينوى سابقا، لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة الاخرين".

واشارت الى ان "امر الاستقدام الذي اصدره قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، بحق المتهم مدير عام هيئة السدود والخزانات في نينوى سابقا، على خلفية بيع درجات وظيفية بصفة عقد ضمن (200عقد) وقيامه بإبعاد العاملين في انفاق التحشية ؛ بالرغم من انهم احق من غيرهم في هذه العقود".

واضافت ان "المحكمة المذكورة اصدرت امر الاستقدام بناء على احكام المادة (331) من قانون العقوبات".