2023/08/28 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

زار قائد شرطة محافظة كركوك، اللواء كاوه غريب، مساء اليوم الإثنين (28 آب 2023) موقع المتظاهرين المطالبين بعدم إعادة فتح مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يترأسه مسعود بارزاني في المحافظة.

وذكر بيان لاعلام القيادة تلقته "بغداد اليوم"، ان اللواء غريب دعا المتظاهرين أمام مقر قيادة العمليات "الى سلمية التظاهرة والحفاظ على الوضع الأمني والابتعاد عن الخطابات النارية".

كما أمر قائد شرطة كركوك "القوات الأمنية كافة بالتعامل بمهنية وتسهيل مرور الحالات الانسانية والمرضى ومواكب الزائرين خدمةً للصالح العام".

وكان متظاهرون بينهم من الجبهة التركمانية خرجوا أمس الأحد وقطعوا الطريق الرئيس الرابط بين أربيل وكركوك، رفضاً لافتتاح الديمقراطي الكردستاني مقراته في المحافظة.

ويملك الحزب 33 مقراً في كركوك، لكنه أخلاها بشكلٍ نهائي في الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017، بعد أن دخول قوات الجيش آنذاك وتسلم الحكومة الاتحادية لمسؤولية المحافظة.

ويقول عناصر في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان استعادة هذه المقرات في كركوك ومناطق المادة 140، جزءاً من اتفاق ائتلاف إدارة الدولة الذي بموجبه تشكلت حكومة محمد شياع السوداني.

كما يتضّمن الاتفاق - وفقاً لاعضاء الحزب الديمقراطي-، إخراج الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية من كركوك، وتسليم إدارتها إلى شرطة محلية تُشكّل من سكان المدينة الأصليين.

وكان السوداني، وجّه في وقتٍ سابق، بإخلاء مقر مجلس قيادة كركوك- كرميان العائد للديمقراطي الكردستاني، والسماح للحزب بافتتاحه مجدداً.