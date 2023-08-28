الدفاع تحدد موعد فتح باب التطوع في صفوف الجيش العراقي

2023/08/28 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، مطلع شهر أيلول المقبل موعدا للتطوع في صفوف الجيش العراقي، فيما أكدت أن التطوع سيكون عبر "استمارة إلكترونية".

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان" معاون رئيس اركان الجيش للادارة ‎الفريق الركن سعد مزهر العلاق ترأس اليوم، مؤتمراً موسعاً بدائرة الادارة لوضع الآليات وتحديد المواعيد لفتح باب التطوع بصفة جندي في صفوف الجيش العراقي تنفيذاً لاحكام المادة (66/رابعاً) من قانون الموازنة الاتحادية".

وأكد معاون رئيس أركان الجيش للادارة حسب البيان، ان" آلية التطوع ستكون عبر الاستمارة الالكترونية التي ستطلق على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع مطلع شهر ايلول المقبل".

وأكمل البيان، ان" المؤتمر حضره، مدير عام الافراد ومدير عام الموازنة والبرامج ومدير الاعلام والتوجية المعنوي وامين سر المراتب والخدمات الشخصية في رئاسة اركان الجيش ومدير ادارة التطوع ومدير نظم المعلومات.