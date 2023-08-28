اشتباك عنيف بين القوات الامنية وتجار مخدرات بين كركوك واربيل

2023/08/28 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كُردستان

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بالقرب من السيطرة القديمة مدخل محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "اشتباكات مسلحة (عنيفة) اندلعت بين القوات الأمنية ومجموعة من تجار المخدرات على الطريق الرئيسي الرابط بين كركوك واربيل بالقرب من السيطرة القديمة".





واضاف، انه "بحسب المعلومات المتوفرة، استخدم تجار المخدرات أسلحة ثقيلة منها PKC امام القوات الأمنية ولاذوا بالفرار".

ولم يذكر المصدر اي تفاصيل اخرى، فيما لم تعلن السلطات الرسمية لغاية الان اي بيانات توضح ملابسات الحادث.