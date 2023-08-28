2023/08/28 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

يحتل العراق المرتبة 97 عالمياً من أصل 103 دولة، في تصنيف للدليل العالمي للطائرات العسكرية الحديثة، في تصنيف عام 2023.

ويعتمد الترتيب على عدد وحدات الطيران العسكري الذي يشمل جميع الفروع الرئيسة للخدمات العسكرية، من البرية، والبحرية، والجوية، وغيرها.

ويمتلك العراق 189 وحدة عسكرية جوية، ليحتل بها المركز الثامن عربياً بحسب هذا الدليل الذي قسم قوة العراق الجوية ووفق الآتي: (41٪؜ من طائراته تدريبية، 19٪؜ مقاتلة، 12 ناقلة، 12٪؜ دعم جوي، 10٪؜ مهمات خاصة، و8٪؜ مروحية).







