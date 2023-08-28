2023/08/28 | 23:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / كشف جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن اعتقال شخص انتحل صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء في محافظة الانبار، فيما بينت أن انتحل صفات أخرى وقام بـ(19) عملية نصب واحتيال أخرى.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص في محافظة الأنبار بانتحال صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء جرى استحصال الموافقات القضائية والتحري عن المتهم المذكور، حيث تبين أنه يعمل موظفاً حكومياً في المحافظة وينتحل صفة الانتساب إلى مكتب رئيس الوزراء".

وأضاف البيان انه "على الفور تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على المتهم المذكور وأثناء التحقيق الأولي اعترف بانتحاله صفة مدير مكتب رئيس مجلس النواب، ومن بعدها صفة نائب مدير مكتب رئيس الوزراء، فضلاً عن قيامه بـ (19) عملية نصب واحتيال عبر الاتصال الهاتفي بمسؤولين ومديرين عامين لتمشية بعض المعاملات والحصول على تسهيلات وامتيازات لأشخاص آخرين لقاء مبالغ مالية وسفرات سياحية حصل عليها بعد إتمام كل عملية، هذا وجرى تسليم المتهم إلى الجهات القضائية لينال جزاءه وفقاً للقانون".