2023/08/28 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

منذ أيام و الأمواج البشرية القادمة من مدن كرمنشاه وقصباته في إيران تتدفق صوب معبر المنذرية على الحدود العراقية شرق محافظة ديالى في مسعى لاداء مراسيم زيارة الأربعين في كربلاء، بعد تقديم تسهيلات كبيرة في الدخول اعطت فرصة لعشرات الآلاف بإمكانية الزيارة دون اي أعباء مالية.

فاطمة حسيني أكبر البالغة من العمر 78 سنة وهي تقف بجوار شجرة وتتكئ على عصا بانتظار قدوم حفيدها قالت لـ"بغداد اليوم"، انها "حلمت منذ نعومة أظفارها بزيارة مرقد سيد الشهداء لكن ضعف الحال حال دون ذلك واليوم بدأ حلمي الاكبر يتحقق بسبب كرم العراقيين".

واضافت، ان "المئات وربما الآف بعمري لم يسعفهم الحظ بزيارة مراقد أهل البيت الأطهار في العراق منذ عقود، وفتح الأبواب في زيارة الأربعين حقق حلمهم"، وهي تذرف الدموع بينما تشيد بكرم العراقيين قالت: "ليس هناك اكرم من هذا الشعب".

اما علي كراندي عزيزي البالغ من العمر 65 سنة قال, تم اسري قبل 40 سنة قرب المنذرية وعدت بعد سنوات لبلدي ولم اتوقع يومًا أن تتحول ارض النار الى نقطة لقاء ومودة وكرم؛ انها الحياة".

واضاف -وهو يتحدث العربية بشكل جيد- احب العراقيين لانهم اهل مواقف وكرم، أنا موجود منذ 24 ساعة ولم انفق اي شيء.. الطعام والشراب متوفر ويتعاملون معي وكاني عراقي 100%".

اما زهرة اكبري وهي موظفة حكومية جاءت برفقة زوجها وابنها الرضيع فقد سردت قصة لم تتوقعها عندما اضاعت حقيبتها وفيها حليب الطفل لتتفاجئ بجلب موكب لها كل مستلزمات الطفل دون اي مقابل"

واضافت "هنا يُخجل من كرم العراقيين بالفعل انتم قمة في الاخلاق".

واشارت الى ان "زيارة الاربعين حققت احلام ملايين الفقراء في إيران ممن كانون يمنون النفس بزيارة العتبات المقدسة".

وأعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الإثنين (28 آب 2023)، دخول أكثر من مليون زائر حتى الآن عبر المنافذ البرية والجوية، فيما توقع زيادة بأعداد الزائرين مقارنة عن السنوات السابقة.

وقال الوائلي في تصريح فيديوي تابعته "بغداد اليوم"، "زرنا يوم أمس الأحد منفذ المنذرية الحدودي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للاطلاع على واقع عمل الدوائر المتواجدة في المنفذ الحدودي، ولضمان تطبيق الخطة المعدة من قبل الحكومة وبإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا".

وأضاف، أن "هناك انسيابية على مستوى عال في جميع الدوائر العاملة والتعزيز القادم من بقية الوزارات متمثلة بوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، حيث تكاتفت الجهود من اجل ضمان دخول الزوار بكل انسيابية وبخدمة عالية"، لافتا الى ان "هناك الحافلات موجودة في داخل المنفذ والساحات القريبة منه لنقل الزوار صوب كربلاء المقدسة".

وأشار الى "وجود تنسيق عال مع الجانب الايراني فيما يخص تفويج الزوار"، مؤكدا ان "عدد الوافدين عبر المنافذ البرية والمطارات منذ بداية الزيارة بتاريخ 17 آب لغاية يوم أمس تجاوز المليون زائر اجنبي".

وتابع أن "عدد الوافدين عبر منفذ المنذرية الحدودي قد تجاوز الـ 100 ألف زائر"، مشيرا الى ان "هذه الإجراءات تسير وفق الخطة المعدة لهذا الغرض"، مبيناً أن "هناك ضوابط أعدت من قبل الحكومة ووزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية بشأن دخول الزائرين".

ولفت الوائلي الى أن "دخول الزائرين الاجانب من الجنسيات الاخرى غير الايرانية يكون عن طريق منفذ الشيب الحدودي اما البقية عن طريق مطاري بغداد والنجف الاشرف الدوليين والمنافذ البرية الخمسة الاتحادية وثلاثة منافذ في اقليم كردستان".

واعرب الوائلي عن شكره "لكافة القوات الأمنية والاستخبارية والخدمية"، مشيدا بـ "دور المحافظات في تطوير البنى التحتية وتهيئة المسقفات والكابينات".

وأكد أن "جميع الجهود مستنفرة في الدولة العراقية"، مرجحا ان "تكون هناك زيادة كبيرة بأعداد الزائرين في هذا العام مقارنة عن السنوات السابقة، بسبب التسهيلات والخدمة الكبيرة التي تقدمها الحكومة العراقية".