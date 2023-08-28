2023/08/28 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن فريق الجهد الخدمي، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن إعداد كشوفات للدخول إلى أكثر من 20 منطقة جديدة في العاصمة بغداد.

وقال رئيس فريق الجهد في محافظة بغداد، عبد الرزاق المالكي، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء وجه ضمن خطة العام الحالي أن تكون الأسبقية لإعمار الطرق البلدية للمناطق المحرومة"، مبينا، أن "كشوفات أعدت بالتنسيق مع التشكيلات البلدية لأمانة بغداد وأطراف محافظة بغداد".

وأوضح، أن" الوجبة الأولى من أعمال الفريق شملت 12 منطقة ضمن موازنة محافظة بغداد وشملت مناطق الإصلاح والتمايمة ضمن قاطع بلدية بوب الشام ومنطقة الجزائر وحي الباقر والشركة الهندية والاستكشافات النفطية ضمن قاطع حي الشعب وأيضا منطقة الدولعي والدهوي ومنطقة الفلاحات والمقاطعة 420 ضمن قاطع الشعلة، بالإضافة إلى منطقة الدبات والوقف القادري ضمن قاطع بلدية الكاظمية".

وأشار المالكي، إلى أن" هناك أعمالا أخرى ضمن قطاع التربية والصحة، إذ تم إعداد كشوفات لأعداد كبيرة من المدارس التي قدمت من قبل المديريات العامة لتربيتي الرصافة والكرخ، وتم تحويل قسم من المبالغ لهذه المديريات لغرض المباشرة الفورية في أعمال التأهيل إذ وجه رئيس الوزراء باستثمار فترة العطلة الصيفية".

وبين، أن" التمويل المالي الخاص بموازنة 2023، لم يرد إلى الجهد الخدمي حتى الآن، إلا أن الفريق باشر بتمويل بعض المشاريع في بغداد ضمن مبالغ الأمن الغذائي".

وأردف، أن" الجهد الخدمي باشر بـ12 منطقة وهناك كشوفات لأكثر من 20 منطقة جديدة من المؤمل المباشرة بها خلال الأيام المقبلة ونتوقع تنفيذ خطة العام الجاري خلال الأسبوعين المقبلين".