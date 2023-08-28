حملة إزالات وغرامات تعصف بتجاوزات تجارية لشارع رئيسي ينقل الزائرين ببابل

2023/08/28 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية بلدية الحلة في محافظة بابل، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، عن حملة لإزالة التجاوزات على الشوارع الرئيسية اضافة الى تغريم المتجاوزين.

وقال بيان للمديرية، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم رفع دعوى قضائية بعد سلسلة الإجراءات القانونية بحق صاحب كافتريا في منطقة الشريعة يتعمد فتح المياه على الشارع مما أدى إلى إحداث حفر في الاسفلت ورمي حاوية النفايات في منحدر شط الحلة متسبباً باضرار للحاوية وتجاوز في تغيير موقعها، حيث اتخذت إجراءات سريعة لرفع التجاوزات وتهيئة الطرق لاستقبال زوار الإمام الحسين عليه السلام".

واضاف، انه "مع تنفيذ حملة توجيه الإنذارات للمتجاوزين وفرص الغرامات المالية في شارع النسيج وشارع 60 وإزالة التعارضات وتوجيه الإنذارات للمتجاوزين وفرص الغرامات المالية في منطقة حي العدل وشارع حي 30 وقشط وتعديل شوارع وساحات منطقة نادر الثالثة حي النور وشارع 80 وشارع حلة النجف وتنظيف ساحة سوق علاء القاضي ومنطقة الشاوي الثانية ومنطقة الخليعي ومنطقة باب المشهد".