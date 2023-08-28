2023/08/28 | 23:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت (رابطة اوائل وادي الرافدين) اليوم الإثنين (28 آب 2023) الى تظاهرة "حاشدة"، غدا الثلاثاء، احتجاجا على رفض وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للكتب الصادرة من وزارة المالية بنقلهم اليها، وهو النقل الذي اقر وفقا لقانون الموازنة العامة للبلاد وللقانون رقم 67 لسنة 2017.

وطلبت الرابطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، من الطلبة الأوائل في الوزارات كافة التظاهر غدا امام مبنى الدائرة الادارية والمالية في وزارة التعليم العالي الواقع خلف مستشفى زايد ببغداد عند الساعة الثامنة والنصف صباحا لايصال ونقل مطالبهم للوزارة ، حاثة وسائل الاعلام على تغطية الحدث".

وناشدت الرابطة "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي الى ان يدعم مطالبهم انسجاما مع مواقفه المعروفة سابقا برغبته باستقطاب الاوائل كافة ، كما دعت ممثلي الشعب العراقي من النواب الى مساندتهم في مطالبهم تلك".

وكان مجلس النواب قد صوت لصالح نقل الاوائل من الوزارات كافة الى التعليم العالي ضمن قانون الموازنة العامة وذلك انسجاما مع قرار 67 لسنة 2017 الذي حصر تعيين الاوائل بتلك الوزارة .

واصدرت وزارة المالية بعد اقرار الموازنة 60 كتابا رسميا اخطرت فيها جميع الوزارات بنقل الاوائل وتخصيصاتهم المالية الى التعليم العالي ، بيد ان الجميع فوجئ برفض الدائرة الادارية والمالية في وزارة التعليم لأوامر النقل ولكتب وزارة المالية مشترطة ان يكون النقل اليها وفقا لحاجتها فقط .