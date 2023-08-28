2023/08/28 | 23:40 - المصدر: ايرث نيوز

قررت لجنة الأمر الديواني (23213) ، اليوم الاثنين، تمديد فتح باب التقديم لشغل مقاعد مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي إلى نهاية الدوام الرسمي لغاية يوم الخميس الموافق السابع من أيلول 2023. وذكرت اللجنة في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز انه” بعد انتهاء المُهلة المُقرّرة للتقديم من أجل شغل مقاعد مجلس الأمناء في شبكة الإعلام […]

ظهرت المقالة تمديد فتح باب التقديم لشغل مقاعد مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي أولاً على ايرث نيوز.