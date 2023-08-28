2023/08/28 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

أبدى المدرب المصري حسام البدري، تحمسه للبدء بتجربته الجديدة مع فريق الزوراء العراقي في الموسم المقبل 2023/ 2024. وقال البدري في مؤتمر صحفي إن “الدوري العراقي أمتلك معرفة كافية عنه وخصوصاً نادي الزوراء، حيث شاهدت عدداً من مباريات الفريق الأخيرة خلال الموسم الماضي”، معرباً عن سعادته وفخره بـ”قيادة فريق كبير مثل الزوراء”. وأوضح بالقول: “طموحي […]

ظهرت المقالة حسام البدري: ثلاثة محترفين سيتضمون إلى الزوراء أولاً على ايرث نيوز.