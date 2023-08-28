2023/08/28 | 23:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تغلب المنتخب الأولمبي العراقي على نظيره اليمني بنتيجة 3-0 اليوم الأثنين. وتواجه الفريقان على ملعب البصرة الدولي في الإطار الودي ضمن استعداداته لتصفيات آسيا. وسجل ثلاثية الأولمبي العراقي كل من رضا فاضل في الدقيقة (22) وذو الفقار يونس عبدعلي في الدقيقة (41) و️حسين عبد الله في الدقيقة (88). وسيواجه المنتخب الأولمبي نظيره العماني […]

ظهرت المقالة ودياً.. منتخبنا الأولمبي يهزم اليمن بثلاثية أولاً على ايرث نيوز.