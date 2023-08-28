وزارة كوردستانية تكشف حقيقة "خلاف" مع بغداد بشأن ملف الماء

2023/08/28 | 23:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / نفت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وجود أي خلاف حول إدارة ملف الماء مع الحكومة الاتحادية.

وعقدت الوزارة الكوردستانية، اجتماعاً مع وزارة الموارد المائية الاتحادية، أمس الأحد، للتباحث حول إدارة ملف المياه.

وأكدت الوزارة في توضيح ورد لوكالة شفق نيوز،" عدم وجود أي خلافات بين الجانبين، في ضوء التفاهمات الحاصلة"، مشيرة إلى أن "ما يتم نشره على وسائل الإعلام لا أساس له من الصحة، ولم يتم إنهاء أي اجتماع بسبب الخلافات".

وأضافت أن "الوزارة ستقوم بالعمل سوية مع نظيرتها الاتحادية بهدف حماية أمن العراق المائي و مواجهة صعوبات التغير المناخي والحد من ظاهرة شح المياه على القطاع الزراعي والمواطنين بشكل عام".

ولفتت الموارد المائية الكوردستانية، إلى أن "ملف المياه منظم وفق الدستور بين حكومتي الإقليم والاتحادية، وتقوم الوزارتان بتنظيم عملهم والاستمرار فيه".