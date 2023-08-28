نيجيرفان بارزاني يعزي بوفاة شخصية مسيحية بارزة: كان مدافعا شرسا عن كوردستان

2023/08/28 | 23:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين عن مواساته لفقدان الشخصية المسيحية البارزة المطران ربان حسقيال ربان.

نقل بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز عن بارزاني قوله؛ "ببالغ الحزن تلقيت خبر وفاة الشخصية المسيحية البارزة والمخلصة لكوردستان المطران ربان حسقيال ربان، اتقدم بالتعازي الى اسرته ومحبيه و المجتمع المسيحي واشاطرهم الحزن".

واضاف رئيس الإقليم؛ أن "المرحوم كان شخصية بارزة من الناحية الدينية والاجتماعية وقدم خدمات جلية في المجال الديني والتربوي والتراثي في جميع الأوساط بكوردستان والعراق والعالم وكان مدافعا شرسا عن كوردستان والتعايش والتوافق والتسامح واسأل الله ان يتغمده برحمته الواسعة".