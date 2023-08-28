تكريم سفراء عرب بمهرجان "مرتساني" وحضور مميز لسفيرة الجامعة العربية في ايطاليا

2023/08/28 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

انطلقت، اليوم الاثنين (28 آب 2023)، فعاليات مهرجان "مارتساني" السنوي في النسخة الرابعة عشر في بلدة سان جورجيو دل سانيو في محافظة بينيفنتو جنوب إيطاليا برعاية وزارة الخارجية والبرلمان الايطالي والبعثة الدبلوماسية لجامعة الدول العربية ممثلة برئيسة البعثة ايناس مكاوي.

وبدأت الفعاليات بلقاءات جماهيرية حول السلام والقضايا الراهنة والعلاقات بين ايطاليا والعالم العربي، والتي تنظمها جمعية كمبانيا الاوربية المتوسطية وبالتعاون مع جمعية الصداقة الإيطالية العربية".

و في مثل هذا اليوم من كل عام تقوم جمعية كمبانيا الاوربية المتوسطية بتكريم شخصيات تساهم في احلال السلام والاستقرار وتعمل لتطوير علاقات الصداقة بين ايطاليا وبلدانهم و تمنحهم جائزة مارتساني الادبية والثقافية premio Marzani ".

و قررت اللجنة العلمية للمهرجان تكريم عدد من السفراء وشخصيات مؤثرة في عالم السلام ومنهم اصحاب السعادة من السفراء العرب في ايطاليا السفير الجزائر ي عبد الكريم طواهرية، و سفير الكويت ناصر صنهات القحطاني وسفير العراق سيوان صابر مصطفى بارزلني ، ومثلتهم رئيسة البعثة الدبلوماسية لجامعة الدول العربية السفيرة ايناس مكاوي، كما كرم امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش".

وكرّم المهرجان 13 صحفيا من بينهم الصحفي الشهير المراسل الحربي أندريا نيكاسترو من صحيفة الكورياري دله سيرا وكان بين الضيوف العرب طلال خريس مسؤول العلاقات الدولية في جمعية الصداقة الإيطالية العربية، مروة الخيال مسؤولة المراسم في جمعية الصداقة الإيطالية العربية والدكتور محمد سرميني مدير مركز ابعاد للدراسات الاستراتيجية.

يشار إلى ان جائزة مارتسياني تستمر بنسختها للعام الرابع عشر على التوالي وساهمت فيها جمعية الصداقة الايطاليةالعربية بشكل فعال وحضور لافت.

وقال عبد القادر عميش امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عند تسلمه الدرع توجه للمنظمين قائلا :" نحن، جمعية الصداقة الإيطالية العربية، نعمل منذ عام 1994 من أجل السلام والتعاون سنستمر بذلك من اجل السلام والاستقرار واحيي حضور سعادة سفيرة جامعة الدول العربية إيناس مكاوي بيننا ".

وختم الأمين العام" نحن نعيش جميعاً على هذا الكوكب الصغير في هذا الكون الكبير، فلنجعل كوكبنا يشع بالنور والمحبة بدلاً من الحروب والانقسامات".

واختتم المهرجان التكريمي بتقديم الدرع التكريمي المميز لسفيرة الجامعة العربية ايناس مكاوي التي شكرت منظمي الحفل وجمعية الصداقة الإيطالية العربية، وأكدت على اهمية الحدث واعتبرته جسر التواصل بين ضفتي البحر الابيض المتوسط وبين العالم العربي وإيطاليا وأوروبا .

وقالت" اقدر عمل جمعيتكم التي تعمل بصدق وإيمان بعملها وتؤكد الجمعية على استمرارية التواصل التاريخي بين شعوبنا الذي تكلل بالتعاون والحب وأعتقد بان الحب هو الذي يصنع السلام".

وأضافت" جئت أمس من القاهرة وقد فقدت طائرتي واضطرت بأخذ طائرة أخري لأنني حريصة كل الحرص علي أن اكون بينكم اليوم، واقدر هذا العمل وهذه الجمعية التي تعمل بصدق وأمانة وهناك عمل بين دول البحر المتوسط وأوروبا بل المنطقة العربية".

وانهت السفيرة مكاوي قولها "بأن العمل بين شواطئ البحر المتوسط ليس فقط هجرة وهجرة غير شرعية ولكنه فرص إستثنائية للتواصل للاقتصادي والثقافي وأيضا العلمي والتكنولوجي.