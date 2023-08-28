2023/08/28 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين (28 آب 2023)، إطلاق سراح ثلاثة عراقيين مختطفين منذ أيام في إيران رغم الإفراج عنهم فعلياً قبيل يومين.

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم" تابعت وزارة الخارجية عبر سفارتها في طهران وقنصليتها في الاهواز خلال الأيام الماضية وبالتنسيق مع السلطات المعنية في إيران موضوع المختطفين العراقيين الثلاثة".

وأضاف "تكللت المساعي والمتابعات بإطلاق سراحهم وتسليمهم الى ذويهم وهم كل من (محمد بشار محمد، موسى كاظم موسى، منتظر ستار كاظم)".

وأُطلق قبل يومين سراح 3 من المختطفين العراقيين في إيران، بحسب ما اظهرت صور حصلت عليها "بغداد اليوم"، فيما لم تكشف تفاصيل اطلاق سراحهم بعد، الا انها على الاغلب تمت بعد وصول مبالغ الفدية.

ويأتي اعلان وزارة الخارجية اليوم، بعد تكذيب ذوي المختطفين لتصريح الوزارة السابق التي أعلنت فيه وعلى لسان متحدثها الرسمي، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو لعدد من المخطوفين العراقيين في إيران قرب الحدود الإيرانية التركية، وتم إطلاق سراحهم لقاء مبالغ مالية من قبل الخاطفين".

وقال المتحدث الصحاف في حينها، أن "مقاطع الفيديو تعود لحالة خطف منذ شهر تموز 2023" وهو خلاف ما صرح به اليوم بالإفراج عن المختطفين.

وفي 23 من آب الجاري انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لعراقيين مخطوفين يتعرضون إلى التعذيب والتنكيل على يد إيرانيين بعد اختطافهم، خلال زيارتهم لإيران لغرض السياحة، وبحسب شهادات من ذوي العراقيين المختطفين، فإن الجماعة الإيرانية الخاطفة، تطالب بدفع فدية، فيما يقدر عدد المختطفين بأكثر من 10 أشخاص.