المحافظان "ملزمان" بها.. السوداني يرسم "أولوية المشاريع" لبابل والمثنى

2023/08/28 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين (28 آب 2023)، اجتماعاً خُصص للبحث في المشاريع الخدمية والبنى التحتية المقرر إنجازها ضمن الموازنة العامة الاتحادية، لمحافظتي بابل والمثنى، بحضور الوزراء المعنيين، والمحافظين ومديري الدوائر الخدمية والتخصصية في المحافظتين.

وجرى، خلال الاجتماع حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته "بغداد اليوم"، استعراض المشاريع المخطط لها، والبحث في أسبقية التنفيذ، إذ جدد السوداني توجيهاته بإيلاء مشاريع البنى التحتية الأولوية، لتفادي التقاطع مع المشاريع الخدمية اللاحقة، ولتمويل الأهم من بين هذه المشاريع، من أجل أن يلمس المواطن الخدمة التي يتطلع لها، دون تعثر أو تأخير أو تأجيل.

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء "بإعطاء أولوية التمويل لمشاريع البنى التحتية التي قطعت شوطاً أكبر في الإنجاز، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتوقيتات والمدد الزمنية للتنفيذ وتفادي التلكؤ لأسباب إدارية أو فنية بالإمكان تداركها".

وتقرر، خلال الاجتماع حسب البيان" المباشرة بتنفيذ خمسة مشاريع للصرف الصحّي في مدينة السماوة وباقي أقضية ونواحي المحافظة، فيما غطت تخصيصات محافظة بابل أغلب القطاعات الخدمية بمشاريع مقترحة على مستوى مركز المحافظة والأقضية والنواحي".

وشدّد السوداني" على ضرورة استكمال محطات معالجة المياه التي هي قيد التنفيذ حالياً، في أكثر من قضاء وناحية من محافظة بابل، والشروع في تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي المتبقية.



