2023/08/29 | 00:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يبدو أن الأمير هاري وميغان ماركل سيستأجران منزلاً جديداً في قصر كنزينغتون (مقر العائلة المالكة في لندن)، لقضاء وقت أطول مع أقاربهما. وحسبما قال الخبراء لمجلة “ماري كلير”، فإنه عند انتقال دوق ودوقة ساسكس إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 2020، وباتت ولاية كاليفورنيا مقر سكنهما الرئيسي ولم يعدّ لديهما منزل في المملكة المتحدة، […]

ظهرت المقالة هاري وميغان يستأجران منزلا بجوار العائلة المالكة في لندن.. هل يفتحان صفحة جديدة؟ أولاً على ايرث نيوز.