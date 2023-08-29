الميناء يخطف مدافع الجوية

2023/08/29 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي الميناء، مساء اليوم الإثنين (28 آب 2023) تعاقده رسميا مع المدافع حمزة عدنان قادما من القوة الجوية.



ويمتد عقد عدنان مع الميناء لموسم واحد دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.



وذكر نادي الميناء في بيان مقتضب، مساء الاثنين: "المدافع حمزة عدنان يعود لبيته الميناء قادما من القوة الجوية".



وسبق لعدنان أن مثل الميناء قبل 3 مواسم، ومر على عدة أندية من بغداد وأبرزها الطلبة والقوة الجوية.



وساهم الظهير الأيسر في تتويج فريقه السابق القوة الجوية بلقب كأس العراق في الموسم الماضي.



ويعد عدنان المدافع الثاني في قائمة المدير الفني قحطان جثير في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد مع الظهير الأيمن للمنتخب الأولمبي العراقي حسين عامر قادما من الصناعات الكهربائية.



وسبق لإدارة الميناء أن جددت عقود 4 من لاعبيها: عبد الله محسن وحمزة هادي وسجاد علاء والحارس محمد صباح.



ولم تحسم إدارة الميناء قرارها حتى الآن بالتجديد للمهاجم محمد ناصر شكرون أو منحه الاستغناء.



يذكر أن الميناء العائد حديثا لدوري الأضواء العراقي، تعاقد مؤخرا مع المهاجم أحمد لفتة كوني قادما من نفط الوسط.