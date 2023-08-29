التعليم تحدد أجور الدراسات العليا

2023/08/29 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023) الأجور الدراسية للدراسات العليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنَّ "الوزارة حدَّدت الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا المقبولين للعام الدراسي (2023ـ 2024)، والمستمرين بالدراسة في الأعوام الماضية على قناة النفقة الخاصة للتخصصات العلمية والإنسانية".

وأضاف، أنه "تم تحديد المبالغ للدراسات الإنسانية بواقع مليونين و250 ألف دينار لدراسة الدبلوم العالي، وثلاثة ملايين دينار للماجستير، وثلاثة ملايين و750 ألف دينار لدراسة الدكتوراه".

وتابع العبودي، أنَّ "أجور التخصصات العلمية، حُددت بمبلغ ثلاثة ملايين للدبلوم العالي، وثلاثة ملايين و750 ألف دينار للماجستير، وأربعة ملايين و500 ألف دينار لدراسة الدكتوراه".