2023/08/29 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة عنصرين من مكافحة الإرهاب خلال اشتباك مع داعش في صلاح الدين.وقال المصدر لوكالة “إيرث نيوز”، إن “عنصرين من جهاز مكافحة الارهاب، أصيبا على خلفية عملية انزال نفذها الجهاز ضمن منطقة العيث في صلاح الدين”.وأضاف أن “الأمر تطور الى اشتباكات بين الجهاز وعناصر تنظيم داعش”.

ظهرت المقالة إصابة عنصرين من مكافحة الإرهاب باشتباك مع داعش في صلاح الدين أولاً على ايرث نيوز.