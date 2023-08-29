بيان من الداخلية بشأن العراقيين المختطفين في إيران

2023/08/29 | 00:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد – ناس

تسلّم الجانب العراقي، الإثنين، 3 مختطفين عراقيين من الجانب الإيراني.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 آب 2023)، "حسب الاتفاقيات الدولية والعمل الأمني المشترك، تسلم القوات الأمنية العراقية ثلاثة مواطنين يحملون الجنسية العراقية من السلطات الإيرانية كانوا مختطفين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف، "ويأتي ذلك من خلال المساعي والمتابعة من قبل الجهات المختصة والتي تكللت بإطلاق سراحهم وتسليمهم إلى ذويهم، وهم من أهالي محافظات البصرة وذي قار ووسط، اذ تم عرض الموضوع على القاضي الذي وجه بتسجيل دعوة أصولية".