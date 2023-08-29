العطواني: مسار البنك المركزي الجديد سيحافظ على النقد وسعر الصرف

2023/08/29 | 01:35 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أن مسار البنك المركزي الجديد سيحافظ على النقد وسعر الصرف.وقال العطواني لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مسار البنك المركزي الجديد سيحافظ على النقد وسعر الصرف"، مؤكدا أنه "لا يوجد شيء اسمه سوق موازي وانما هناك سوق سوداء لبيع الدولار".وأضاف، أن "نسبة الاقبال على المنصة الالكترونية وصلت الى اكثر من 85 بالمئة"، مبينا أن "البنك المركزي يريد التعامل مع شركات رصينة تفصح عن المستفيد النهائي".وأشار إلى أن "المنافذ الحدودية لا تستحصل اكثر من 10 بالمئة من التعرفة الكمركية"، مشددا على "ضرورة ان يكون هنالك محددات للتجارة بكافة اشكالها".وتابع، أن "التجارة غير المنتظمة اربكت الاقتصاد العراقي"، منوها بأن "هناك مسارات غير خاضعة للحكومة تسمح بدخول البضائع بدون رسوم".ولفت إلى أن "هناك سيطرة على بيع الدولار من خلال المنصة الالكترونية"، مؤكدا أن "البنك المركزي طرح مبادرة لدعم المصارف بقروض الاسكان".ومضى بالقول: "يجب مراجعة مشاريع السكن الاستثمارية ذات الاسعار العالية"، لافتا الى ان "صندوق العراق للتنمية هدفه توفير بيئة جاذبة للاستثمار ".وأشار الى أن "مصفى بيجي سيعاود العمل من جديد بعد ارجاع مواده المسروقة".