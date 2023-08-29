ثلاثة حلول لمعضلة بديل فينيسيوس في ريال مدريد

2023/08/29 | 08:50 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلن نادي ريال مدريد تشخيص إصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور وغيابه لفترة طويلة.

وقال الريال في بيان رسمي إن فينيسيوس أصيب في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن.

وأوضح البيان: "لم يتم تحديد مدى استجابة اللاعب للعلاج حتى الآن".

وأفادت تقارير صحفية إسبانية بأن غياب فينيسيوس سيستمر (6) أسابيع، وسيغيب عن (8) مباريات، (6) منها في الليجا واثنتين بدوري أبطال أوروبا.

وبالتالي أصبح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في ورطة كبيرة لتعويض فينيسيوس الذي يُعد من أهم عناصر خط الهجوم.





المصدر: كورة