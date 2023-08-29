ألونسو يغلق الباب في وجه مانشستر يونايتد

2023/08/29 | 09:40 - المصدر: واع

متابعة - واع

كشف تقرير صحفي إسباني عن تفاصيل عرض مانشستر يونايتد لضم الإسباني ماركوس ألونسو ظهير برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد لديه رغبة قوية في ضم (ألونسو) بعد إصابة لوك شو.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية فإن مانشستر يونايتد عرض على ألونسو عقداً لمدة موسمين من أجل ضمه هذا الصيف.

من جانبها أشارت تقارير إلى أن (ألونسو) ليس لديه أي نية لمغادرة برشلونة في الوقت الحالي ويرغب في البقاء مع الفريق بعد موسمه الأول الناجح.

ويرتبط ألونسو بعقد مع برشلونة حتى صيف (2024) ومع ذلك لم يتم تسجيل العقد في رابطة الليجا بسبب تجاوز البارسا الحد الأقصى للرواتب.

المصدر : كورة