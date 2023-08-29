2023/08/29 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس غرف التجارة في محافظة ديالى محمد التميمي، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، إنّ السوق الموازي لبيع الدولار يمول نصف أحزاب العراق، فيما أوضح بأن هناك من يريد بقاء السوق الموازي بسبب ارباحه المليارية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" حكومة السوداني جادة في تصويب اقتصاد البلاد من خلال إنهاء المضاربات في سوق بيع العملات الصعبة ومنها الدولار، التي تشكل منذ سنوات نزيفًا ماليًا للاقتصاد بسبب معدلات التهريب الواسعة بطرق مختلفة".

واضاف، ان" السوق الموازي مصدر تمويل لنصف أحزاب العراق من خلال المكاتب الاقتصادية بطرق مختلفة وبالتالي فأن اي قرار يُتخذ لاعادة سعر الصرف وفق ما حددن البنك المركزي نتفاجى بأزمة ما او شائعات تدفع الاسعار للأعلى في كل مرة".

واشار الى ان" هناك من يريد بقاء السوق الموازي بسبب ارباحه المليارية خاصة وان فرق السعر والمضاربات تسهم في كسب أموال طائلة خلال ايام".

وتابع، ان" انهاء ملف الدولرة في الأسواق العراقية يجب ان يكون أولوية لانه يخفف من الإقبال على شراء الدولار ويُضعف من المضاربات ويدفع الى استقرار سعر الصرف مع فرق محدود بين السعر الرسمي والموازي".

وأطلق البنك المركزي العراقي منذ بداية العام الحالي تقريباً آلية عمل في منصة إلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لكن ذلك لم يسعف أسعار صرف الدولار بالاستقرار في العراق، رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية (السوداء).