إعلامي عربي: الذكاء الاصطناعي سيتسبب بدمار وهلاك سمعة الكثير

2023/08/29 | 09:40 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

حذر الإعلامي “نصر البوسعيدي” الفتيات من تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها العديد من البرامج لتعرية الصور وفبركتها بشكل مُحكم.

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وطالب بضرورة الانتباه وتحذير الأهالي من وضع الصور الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “الصورة يمكن بسهولة التلاعب بها وتعريتها بشكل مريب وخطير وسيتسبب ذلك بدمار وهلاك سمعة الكثير من الأبرياء”.

وأضاف: “ليستر الله علينا من شر هذه الأعمال.. فالحذر واجب.. وعلى العائلات التنبه وعدم الرضوخ لأي ابتزاز وكذلك الصبر والاتزان بعدم القيام بأي عمل عدائي اتجاه الضحية والتبليغ مباشرة لدى الجهات المختصة بالتواصل مباشرة مع وحدة الجرائم الاقتصادية بشرطة عمان السلطانية”.

واستطرد:”وعلى الجهات المختصة التشدد جدا بتغليظ العقوبات على من يحاول هدم البيوت وقذف البريئات وابتزازهن بصور مخلة لا ذنب لهن فيها إلا صورة لقطها وضيع من العالم الرقمي أو أي مكان آخر وتلاعب بها!”

مؤخراً كشفت تقارير لشركات استخباراتية عن انتشار صور عارية غير حقيقية لمئات النساء عبر الإنترنت ومواقع السوشل ميديا بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها مجموعات مجهولة لتجريد الصور من الملابس.