ذوو المختطفين العائدين من إيران يستلمون أبنائهم بعد إكمال الإجراءات الأمنية في العراق

2023/08/29 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023) بتسليم المختطفين العائدين من إيران إلى ذويهم في العراق بعد إكمال الإجراءات الأمنية.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إنه "تم تسليم المختطفين العائدين من إيران إلى ذويهم في العراق بعد إكمال الإجراءات الأمنية".

وتعرض شباب عراقيين الى عملية اختطاف داخل الأراضي الإيرانية من قبل مجموعة طلبت من ذويهم فدية تصل الى سبعة الاف دولار.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بتاريخ (22 آب 2023) مقطع فيديو، قيل إنه لعراقيين مختطفين في إيران.

وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص مقيدين بسلاسل حديدية وهم يتعرضون للتعذيب، وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن "المختطفين العراقيين في ايران يتم تعذيبهم مقابل طلب فدية".