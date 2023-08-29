العراق وتركيا يؤكدان أهمية زيادة حجم التبادل التجاري

2023/08/29 | 10:00 - المصدر: واع

بغداد - واع

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، مع وزير التجارة التركي عمر بولات، مجمل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أكد الجانبان أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا.

وذكر بيان لوزارة التخطيط، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل وزير التجارة التركي عمر بولات، والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك".

وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء بحث مجمل القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية، والاستثمارية والتجارية".

وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا حرصهما الكبير على تعزيز التعاون، والعمل المشترك، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية في العراق، وزيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا".