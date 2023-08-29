2023/08/29 | 10:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، بإصابة 5 جنود من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب العراق بكمين نصبه تنظيم داعش شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن طيران التحالف قصف مضافة لداعش في قاطع جزيرة العيث شرقي صلاح الدين أسفرت عن تدمير جزء كبير من المضافة.

وتابع بالقول، إن الضربة لم تسفر بقتل اي عنصر من داعش المتواجدين داخل المضافة، والذين خرجوا وتحصنوا بكمين خارج المضافة وفي تلك الأثناء نفذت قوات فرنسية بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك إنزال جوي لتفقد حصيلة الضربة.

وأضاف المصدر ان عناصر داعش فتحوا النار على قوات الإنزال بالاسلحة المتوسطة ما اسفر عن اصابة 3 جنود فرنسيين واثنين من مكافحة الإرهاب.

كما أشار المصدر إلى ان تعزيزات من عمليات صلاح الدين وصلت إلى مكان الحادث، فيما لازالت التشكيلات الأمنية وقوات التحالف تحاصر المنطقة بحثا عن عناصر داعش.

وتعد جزيرة العيث بؤرة ساخنة لداعش بسبب امتدادتها الشاسعة والجغرافية، وارتباطها بحدود كركوك وديالى.