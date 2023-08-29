مكافحة الإجرام تلقي القبض على سائق أجرة قام بتسليب امرأة بعد أن استأجرته في بغداد

2023/08/29 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت مكافحة الإجرام اليوم الثلاثاء، القبض على سائق أجرة قام بتسليب امرأة بعد أن استأجرته في بغداد. وذكر بيان للمكافحة تلقته ايرث نيوز انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتسليب امرأة استأجرته من منطقة شارع فلسطين الى منطقة الدورة، وعند وصوله الى سريع الدورة في منطقة […]

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