2023/08/29 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

قوات الحدود تلقي القبض على (12) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في دهوك.. ضمن مهام قوات الحدود لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، تمكنت قوة من الفوج الثالث في لواء الحدود الاول ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (12) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في دهوك، […]

ظهرت المقالة اعتقال 12 اجنبيا أثناء عبورهم الحدود العراقية بطريقة غير شرعية أولاً على ايرث نيوز.