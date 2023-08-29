2023/08/29 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي، الثلاثاء، انَّ الوزارة حدَّدت الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا المقبولين للعام الدراسي (2023ـ 2024)، والمستمرين بالدراسة في الأعوام الماضية على قناة النفقة الخاصة للتخصصات العلمية والإنسانية. وأضاف العبودي في تصريح تابعته “ايرث نيوز”، أنه “تم تحديد المبالغ للدراسات الإنسانية بواقع مليونين و250 ألف دينار […]

ظهرت المقالة التعليم تحدد الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا المقبولين أولاً على ايرث نيوز.