مصرع عراقي وإصابة أربعة زوار ايرانيين بحادث سير جنوبي العراق

2023/08/29 | 10:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة 5 أشخاص بينهم زوار ايرانيين بحادث سير غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق الدولي السريع الرابط بين ذي قار والبصرة، قرب جسر المطار بين عجلتين حمل وكوستر، وأدى لمصرع شخص عراقي وإصابة 4 آخرين ايرانيي الجنسية".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم ".