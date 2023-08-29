وفد أمني رفيع المستوى برئاسة يار الله يصل إلى كربلاء المقدسة

2023/08/29 | 10:40 - المصدر: واع

بغداد- واع

وصل وفد أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الثلاثاء، الى محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وفداً أمنياً برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله وصل، اليوم، الى محافظة كربلاء المقدسة، يرافقه معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح".

واضاف ان "الزيارة جاءت، للوقوف والاطلاع على آخر الاستعدادات الأمنية المعدة لتأمين الزيارة الأربعينية".