صور.. السليمانية تستعد لاستقبال نصف مليون زائر أجنبي للمشاركة في الأربعينية

2023/08/29 | 10:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستعد مدينة السليمانية في إقليم كوردستان، لاستقبال قرابة نصف مليون زائر أجنبي للمشاركة بزيارة أربعينية الإمام الحسين.

ويقول نوري جاسم عضو المركز الثقافي الكسنزاني لوكالة شفق نيوز، إن "التكية القادرية الكسنرانية في السليمانية وضعت برنامجاً منذ الأول من صفر الجاري لاستقبال الزوار الذين يدخلون عن طريق منفذ (باشماخ) الحدودي مع إيران من الزوار الإيرانيين والأتراك والسوريين".

واضاف، "نقوم بتقديم الخدمات الغذائية وخدمة المبيت كافة للذين يصلون السليمانية بعد المغرب، وقد هيأنا ساحة للوقوف الباصات لنقل الزوار من السليمانية إلى النجف و كربلاء وسامراء".

من جانبه بيّن عضو التكية القادرية الكسنرانية في السليمانية محمد جنيد الحسيني لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "من ضمن الخطة المقرر للتكية القادرية استقبال أكثر من 500 الف زائر خلال العشرين الأولى من شهر صفر ، و بمعدل يتراوح بين 30 - 50 الف زائر يوميا يتم إطعامهم وتهيئة المبيت لمن يريد البقاء، وكذلك توفير الحمامات لهم".

واشاد زوار الاربعين بالتسهيلات الادارية والامنية التي تتبعها حكومة إقليم كوردستان خلال استقبالهم، مثمنين في الوقت ذاته كرم الضيافة العراقية التي يشهد لها الجميع.

ويؤكد الزائر الايراني مشي احمدي لمراسل وكالة شفق نيوز ان "جميع الإجراءات كانت ميسرة حينما دخلنا عبر منفذ (باشماخ) وكان هناك ترحيب من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية في المعبر".

واشاد كذلك بالخدمات المقدمة من قبل التكية القادرية الكسنرانية في السليمانية، واحترامها للزوار الإيرانيين وتوفير المستلزمات الخدمية كافة لهم خلال ساعات مكوثهم في التكية القادرية.

واشادت زارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين الماضي بسلطات إقليم كوردستان بشأن استقبال الزوار الايرانيين،مؤكدة عدم مواجهة الزوار أي مشاكل أو عقبات خلال دخولهم من منافذ الاقليم.