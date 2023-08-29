التعليم تحدد اجور الدراسات العليا

2023/08/29 | 10:50 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

حددت وزارة التعليم العالي الأجور الدراسية لطلبة الدراسات العليا المقبولين للعام الدراسي (2023ـ 2024)، والمستمرين بالدراسة في الأعوام الماضية على قناة النفقة الخاصة للتخصصات العلمية والإنسانية.

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وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيدر العبودي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (29 آب 2023)، إنه "تم تحديد المبالغ للدراسات الإنسانية بواقع مليونين و250 ألف دينار لدراسة الدبلوم العالي، وثلاثة ملايين للماجستير، وثلاثة ملايين و750 ألف دينار لدراسة الدكتوراه".

وتابع العبودي أنَّ "أجور التخصصات العلمية، حُددت بمبلغ ثلاثة ملايين للدبلوم العالي، وثلاثة ملايين و750 ألف دينار للماجستير، وأربعة ملايين و500 ألف دينار لدراسة الدكتوراه".