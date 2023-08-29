العتبة الحسينية: تقنيات حديثة تشهدها الزيارة الاربعينية لاول مرة

2023/08/29 | 10:50 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

وفرت شركة توزيع المنتجات النفطية في كربلاء جميع متطلبات المحافظة والمواكب الحسينية من المشتقات كالنفط الأبيض والبنزين واسطوانات الغاز لتأمين متطلبات الزيارة الأربعينية، فيما أرسلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة 123 حوضية للمساهمة بخطة إسناد الزيارة.

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في غضون ذلك، ادخلت العتبة الحسينية لأول مرة تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال الزيارة، وأعلنت المباشرة بتنفيذ خطتها الأمنية.

وبحسب تصريحات تابعها "ناس" (29 آب 2023)، قال مدير فرع كربلاء لتوزيع المنتجات النفطية علي عبد اللطيف الموسوي، إنَّ "ملاكات الشركة باشرت تجهيز المواكب الحسينية منذ بداية شهر صفر ولغاية الآن بكمية 14 مليون لتر من البنزين و13 مليون لتر من زيت الغاز، فضلاً عن 4 ملايين لتر من النفط الأبيض، إضافة إلى تجهيز إسطوانات الغاز السائل".

وأشار إلى "توفير خزين ستراتيجي يكفي للزيارة المليونية في مستودع كربلاء المقدسة الجديد بكمية 10ملايين لتر من النفط الأبيض و 15 مليون لتر من زيت الغاز و 15 مليون لتر من البنزين".

وفي غضون ذلك، قال مسؤول المكتب الإعلامي في المديرية العامة للماء علي شحونة الكعبي إنَّ "دوائر الماء في المحافظات لديها خطة سنوية للمشاركة في خطة إسناد زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، حيث تتضمن إرسال 123 سيارة حوضية إلى محافظة كربلاء بواقع 14 حوضية من مديرية ماء بغداد و18 من مديرية كركوك، وكذلك 18 حوضية أرسلتها مديرية ماء ميسان، فضلاً عن 3 من محافظة البصرة و20 من مديرية ذي قار ونينوى 7 حوضيات، إلى جانب حوضيتين من صلاح الدين و13 حوضية من المثنى، فيما شاركت مديرية الأنبار بـ25 حوضية، إضافة إلى 3 حوضيات من إدارة مشروع ماء الصحراء الغربية".

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة المهندس نبيل الصفار إنَّ "الوزارة تعمل على نصب 3 جسور عائمة مؤقتة في واسط والرستمية ببغداد والديوانية خلال مدة الزيارة لتسهيل مرور الزائرين بالتنسيق مع فريق الجهد الخدمي الحكومي، وكذلك إنجاز أعمال توسعة طريق الزائرين (ياحسين) للمرور السريع باتجاه سيطرة بغداد المحمودية لفك الاختناقات المرورية".

من جانبه، قال مسؤول شعبة المراقبة الإلكترونية التابعة لقسم حفظ النظام في العتبة الحسينية نصير عبد الأمير في بيان إنَّ "هذه الزيارة تشهد لأول مرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة فعلية من خلال عد الزائرين عن طريق تحليل الوجه، وليس كما في السابق من خلال عد الجسد البشري، مؤكداً أنَّ احتمالية الأخطاء في هذه التقنيات شبه معدومة ونتائجها بالغالب دقيقة".

وأضاف أنَّ "هذه التقنية تدعم أيضاً المسؤولين عن ملف تأمين الزيارة من خلال الكشف عن أي أشخاص مشبوهين من خلال تحليل عدد ظهورهم أمام الكاميرات، وتحليل المسار، فضلاً عن إسهام هذه المنظومات ايضاً في إيجاد المفقودين خاصة في أيام ذروة الزيارة المليونية".

وتابع أنَّ "جميع الأجهزة المستخدمة والكاميرات هي من مناشئ عالمية، والملاكات الفنية محلية تمتلك إمكانيات عالية في مجال الذكاء الاصطناعي".

وبين عبد الأمير أنَّ "عدد الكاميرات المستخدمة لتحليل البيانات يبلغ (60) كاميرا موزعة بطريقة تتوافق مع آلية وخطة العتبة".

بدوره، قال مدير قسم حفظ النظام في العتبة الحسينية، رسول عباس فضالة في بيان : إنه تمت المباشرة بتطبيق الخطة الخاصة بتأمين زيارة الأربعين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة.

وأوضح أنه "تم تشكيل غرفة عمليات تضم قيادتي العمليات والشرطة و فوج حماية الحرمين وبعض الأقسام الساندة التابعة للعتبة من أجل إنجاح الخطة الأمنية".

ولفت إلى "مشاركة أكثر من 12 ألف متطوع للمساهمة في الإسناد والدعم، حيث تم توزيعهم بين محاور عدة داخل العتبة وخارجها، فضلاً عن بعض السيطرات الداخلية والرئيسة، إضافة إلى مداخل المدينة القديمة وبعض النقاط الخارجية".

ونوه فضالة "باستخدام أجهزة متطورة في تطبيق الخطة هذا العام منها جهاز السونار لكشف المتفجرات والحالات المشبوهة، علاوة على نصب آلاف الكاميرات الحديثة والحرارية، حيث بلغ عددها أكثر من (1800) كاميرا".

المصدر: الصحيفة الرسمية