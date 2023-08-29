أسعار الصرف ترتفع في بغداد وكوردستان

2023/08/29 | 10:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان سعر صرف الدولار ارتفع مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد ليسجل 153700 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما كان سعر يوم أمس الاثنين 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفع حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارا، بينما بلغ الشراء 152750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 153050 دينارا، وسعر الشراء 152950 دينارا مقابل 100 دولار.