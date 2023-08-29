بناء الأجسام بطل لآسيا للمرة الثالثة على التوالي

2023/08/29 | 11:00 - المصدر: واع

بغداد – واع

حقق منتخبنا الوطني ببناء الأجسام لقب منافسات بطولة آسيا للمرة الثالثة على التوالي والتي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن البطولة شهدت هيمنة مطلقة لأبطال العراق على المراكز الأولى لفعاليات (الفيزيك وبدي والماسكلر والكلاسيك بدي بلدنك بفئات الشباب والمتقدمين والماستر بلدنك)".

وأضاف أن "البطولة شهدت تنافساً قوياً على المراكز الأولى بسبب تقارب المستوى والتحضير الجيد من قبل الدول المشاركة، مبيناً أن منتخبات العراق تعـج باللاعبين الشباب وسيعتمد الاتحاد عليهم في الاستحقاقات الدولية المقبلة".