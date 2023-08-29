2023/08/29 | 11:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ توفي بطل لعبة الكيك بوكسينك العراقي العالمي علي جميل، جراء تأثره بحروق بليغة. وقال مراسل “ايرث نيوز” إن بطل لعبة الكيك بوكسينج الشاب علي جميل الحاصل على ذهبية العالم للكيك بوكسينج التي جرت في الاردن موخراً، توفي متاثراً بالحروق من جراء الحريق في المخبز الذي كان يعمل به. وبين أن الراحل كان أباً […]

ظهرت المقالة وفاة بطل الكيك بوكسينج العراقي علي جميل جراء تأثره بحروق بليغة أولاً على ايرث نيوز.