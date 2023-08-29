2023/08/29 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - دهوك

أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الثلاثاء (29 آب 2023)، إلقاء القبض على 12 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة دهوك.



وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ضمن مهام قوات الحدود لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، تمكنت قوة من الفوج الثالث في لواء الحدود الاول ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على 12 متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في دهوك".

وأوضحت أنه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".







